Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Наука Ученые нашли способ уничтожить рак легких Победить онкологию легких поможет регуляция нейрорецепторов, заявили ученые из ИБХ РАН и МФТИ.

Происшествия NASA заявило о «первом преступлении в космосе» Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Политика Французский перевозчик отказался от использования Севморпути Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Армия и оружие Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей Маневры получили название "Учения по обороне территорий в Японском море", их задачей является отработка способов защиты территорий в акватории, "в том числе и островов Токто", подчеркнул источник агентства.

Здоровье Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.

Политика СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10 Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Политика В Абхазии пройдут выборы президента республики Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.

Политика Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.

Происшествия У плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками В районе города Балаково в Саратовской области у плотины местной электростанции перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.

Политика В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли «Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».