Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на КубаниГазета.Ru 02:51

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек - пилот.
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За техсостояние упавшего на Кубани вертолета отвечал пилот, заявил владелец

РИА Новости06:40

На Кубани проводится проверка по факту жёсткой посадки Ми-2

RT на русском04:32

Вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае

РЕН ТВ02:35

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

РБК03:00

На Кубани при крушении вертолёта Ми-2 погиб пилот

Говорит Москва02:44

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

ТАСС02:40

На Кубани упал вертолёт Ми-2

Эхо Москвы03:02
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Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Политика

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду

Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:24
Футбол

Петр Чех получил должность в «Челси»

За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста

Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено в 07:33
Наука

Греческие археологи нашли на дне моря артефакты битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Баскетбол

Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019

Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах, в основном, из-за того, что органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун, и, возможно, также у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено в 07:18
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено вчера в 02:09
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища

В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Главное