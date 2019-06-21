Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на КубаниГазета.Ru 02:51
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как отмечается, в результате инцидента погиб один человек - пилот.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду
Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:24
Футбол
Петр Чех получил должность в «Челси»
За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста
Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Наука
Греческие археологи нашли на дне моря артефакты битвы при Саламине
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Баскетбол
Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019
Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах, в основном, из-за того, что органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун, и, возможно, также у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено в 07:18
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Космос
NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму
Обновлено вчера в 02:09
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища
В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25