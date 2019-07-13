Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019Профиль 02:18
На авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, покажут новый дизайн вертолета «Ансат». Об этом сообщает телеканал «Звезда». Как ранее писал «Профиль», салон вертолета выполнят в стилистике автомобилей Aurus.
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с чего всё началось
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.РИА Новостивчера в 20:04
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