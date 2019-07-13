Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019Известия вчера в 20:40

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019. Там он будет находиться на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России». Стоимость «Ансат» будет соответствовать среднерыночной для вертолетов его класса.
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с чего всё началось

Создан дизайн-проект салона вертолета «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новостивчера в 20:04

Подробнее о событии

VIP-вертолет в стиле Aurus обещали показать на МАКС–2019

Взгляд.рувчера в 23:57

Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus создан в России

Говорит Москва00:04

Дизайн вертолета «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

РЕН ТВвчера в 23:35

Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

RT на русскомвчера в 22:14

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019

ТК Звездавчера в 20:55

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Известиявчера в 20:40

В России разработали дизайн-проект вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Life.ruвчера в 20:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия

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«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

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У Зеленского уточнили список попадающих под люстрацию лиц

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Герус уточнил список тех, кто попадет под люстрацию.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

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Экономика

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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Обновлено вчера в 19:01
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером, в ходе которого обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое военное ведомство.
Обновлено в 01:40
Общество

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Обновлено вчера в 14:04
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Путешествия

Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно

Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Министр труда США подал в отставку из-за секс-скандала

Глава Министерства труда США Александр Акоста подал в отставку из-за секс-скандала, касающегося миллиардера Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты

Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
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Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов

Обновлено вчера в 13:23
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал имущество Минца и его сыновей на $572 млн

Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру.
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Футбол

«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» на резервную арену

Московское «Торпедо» примет «Балтику» в домашнем матче 2-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено вчера в 14:35
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Американский Федрезерв испугался золотого стандарта

Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
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