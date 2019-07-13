Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

с чего всё началось

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019. Там он будет находиться на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России». Стоимость «Ансат» будет соответствовать среднерыночной для вертолетов его класса.

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Экономика Медведев запрещает микрокредиты Как говорится в официальном отзыве правительства России на законопроект, документом установлены более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями.

Политика У Зеленского уточнили список попадающих под люстрацию лиц Представитель украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Герус уточнил список тех, кто попадет под люстрацию.

Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером, в ходе которого обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое военное ведомство.

Общество Стало известно, когда в Москву вернется жара Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".

Общество В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Армия и оружие Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим «Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Политика Министр труда США подал в отставку из-за секс-скандала Глава Министерства труда США Александр Акоста подал в отставку из-за секс-скандала, касающегося миллиардера Джеффри Эпштейна.

Гаджеты Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал имущество Минца и его сыновей на $572 млн Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Происшествия Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.