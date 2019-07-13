Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019Известия вчера в 20:40
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019. Там он будет находиться на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России». Стоимость «Ансат» будет соответствовать среднерыночной для вертолетов его класса.
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с чего всё началось
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.РИА Новостивчера в 20:04
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