Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019Известия вчера в 20:40

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019. Там он будет находиться на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России». Стоимость «Ансат» будет соответствовать среднерыночной для вертолетов его класса.
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Создан дизайн-проект салона вертолета «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новостивчера в 20:04

Подробнее о событии

VIP-вертолет в стиле Aurus обещали показать на МАКС–2019

Взгляд.рувчера в 23:57

Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus создан в России

Говорит Москва00:04

В России разработали дизайн-проект вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Life.ruвчера в 20:29

Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

RT на русскомвчера в 22:14

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019

ТК Звездавчера в 20:55

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Известиявчера в 20:40

Дизайн вертолета «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

РЕН ТВвчера в 23:35
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Армия и оружие

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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Общество

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В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

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Наука

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Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
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Политика

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Участок "красной ветки" московского метро закрывается на целую неделю.
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