Футбол

Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»Sports.ru 06:45

Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ. И лучше так, чем клуб будет держать кого-то, кто не хочет выступать в его составе. Когда футболист действительно хочет уйти, то клубу стоит его отпустить.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Верратти: «ПСЖ должен расстаться с Неймаром»

Soccer.ru08:14

Верратти - о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, нужно отпустить его»

Sport.ru09:58

Вератти - о Неймаре: «Не стоит держать в составе игрока, который хочет уйти»

Евро-футбол.ру08:32

Верратти — о Неймаре: «Когда игрок действительно хочет уйти, клуб должен отпустить его»

Sport24.ru08:10

Верратти — о Неймаре: вы не должны оставлять игрока, который хочет уйти

Чемпионат08:12

Марко Верратти - о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клуб должен его отпустить»

Спорт-Экспресс08:08

Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»

Sports.ru06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Обновлено в 08:56
Политика

Украина отказалась подавать воду в Крым

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Технологии

Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ

Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Москве начинают судить участников субботних протестов

Субботняя стихийная акция завершилась массовыми задержаниями. Число тех, кого доставили в отделы полиции, достигло 1400 человек.
Обновлено в 04:00
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 11:36
Футбол

«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Культура

Звезда «Шерлока» озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю»

Исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале ВВС «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю», снятый по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр.
Обновлено в 12:16
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Гаджеты

Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом

Обновлено в 04:30
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
Обновлено в 01:48
Политика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Более 200 протоколов составили после несогласованной акции в Москве

Обновлено в 11:07
Кино

Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» снимет создатель «Аквамена»

Обновлено в 11:07
Происшествия

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Технологии

Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения

Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Общество

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Космос

«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе

Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено в 09:40
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Общество

Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников

Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Авто

Тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан

Выступая на публичном дебюте нового C8 Corvette во время конкурса Concours d’Elegance of America, руководитель отдела дизайна GM Майкл Симко сказал собравшимся: «Я думаю, что заказы уже перекрыли возможности первого года производства».
Обновлено в 09:10
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Политика

Помпео: США поддерживают свободу слова

Американская администрация всегда поддерживает принцип свободы слова и собраний и надеется, что люди во всем мире будут пользоваться такими правами.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
ещё по теме
Марко Верратти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное