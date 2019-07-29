Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ. И лучше так, чем клуб будет держать кого-то, кто не хочет выступать в его составе. Когда футболист действительно хочет уйти, то клубу стоит его отпустить.

Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»

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