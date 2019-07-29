Футбол
Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»Sports.ru 06:45
Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ. И лучше так, чем клуб будет держать кого-то, кто не хочет выступать в его составе. Когда футболист действительно хочет уйти, то клубу стоит его отпустить.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:03, Вашингтон
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-11» покинул МКС
Обновлено в 06:56
Политика
Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Экономика
Financial Times восхитилась российской налоговой системой
Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.
Обновлено в 13:23
Политика
Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма
Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и Киев наметил несколько шагов в этом направлении, заявил постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».
Обновлено в 10:00
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Политика
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Футбол
СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»
Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
Обновлено в 13:23
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции
В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева
В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.
Обновлено в 07:41
Политика
Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59