Футбол
Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»Sports.ru 06:45
Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ. И лучше так, чем клуб будет держать кого-то, кто не хочет выступать в его составе. Когда футболист действительно хочет уйти, то клубу стоит его отпустить.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Россия и Иран договорились о расширении военного сотрудничества
Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, прибывший с официальным визитом в РФ, заявил о подписании данного документа, отметив, что это "первый меморандум о взаимопонимании подобного рода".
Обновлено в 14:31
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»
В последнем матче пятого тура ФНЛ Армавир дома поделил очки со Спартаком-2. Хозяева забили первыми на 20 минуте отличился Амур Калмыков.
Обновлено в 13:51
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Интернет
Мошенники нашли новый способ кражи средств с банковских карт
Киберпреступники начали заражать сайты программой-скиммером для кражи платежных данных, маскируя при этом ее трафик.
Обновлено в 14:56
Хоккей
Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Футбол
Роналду заявил, что скучает по «Реалу»
Обновлено в 14:26
Футбол
Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.
Обновлено в 12:54
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай
Обновлено в 14:55
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15