Футбол
Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»Sports.ru 06:45
Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ. И лучше так, чем клуб будет держать кого-то, кто не хочет выступать в его составе. Когда футболист действительно хочет уйти, то клубу стоит его отпустить.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим выступит на детском «Евровидении»
Детское «Евровидение» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Иркутской области идет эвакуация людей
Более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области за минувшие сутки. В зону новой волны паводка попали шесть районов.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Александр Петров обзавелся новой подругой
Актер Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум спустя почти четыре года отношений. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 09:13
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Политика
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 09:19
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Экономика
Отток населения из Прибалтики растет
Эксперты рисуют весьма мрачное будущее для Прибалтики. Так, в 2030 году трудоспособное население Эстонии сократится на 17%.
Обновлено в 09:12
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Интернет
Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Врачи Навального заявили об отравлении оппозиционера
Обновлено вчера в 17:55