Вероятность рецессии в России снизится до 10%Саминвестор 01:35

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.

с чего всё началось

В III квартале 2019 года вероятность рецессии российской экономики снизится до 5-10% с 20-25% в начале года. Таковы прогнозы Российского экономического университета имени Плеханова, сообщают «Известия». Опрошенные изданием эксперты более пессимистичны.

Вероятность рецессии в России снизится до 10%

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