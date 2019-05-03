Экономика
Вероятность рецессии в России снизится до 10%Саминвестор 01:35
В III квартале 2019 года вероятность рецессии российской экономики снизится до 5-10% с 20-25% в начале года. Таковы прогнозы Российского экономического университета имени Плеханова, сообщают «Известия». Опрошенные изданием эксперты более пессимистичны.
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Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.Известиявчера в 17:02
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