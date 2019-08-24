Футбол
«Верона» освободила место в составе для игрока не из ЕС под ГлушенковаЧемпионат 06:13
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне», сообщает Hellas News. Итальянский клуб сдал в аренду албанскому «Фламуртари» защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо, который занимал место игрока не из страны Европейского союза.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
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