Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныИзвестия 17:03

Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом. Такое заявление он сделал в ходе митинга в его поддержку, который проходил в центре Киева в понедельник, 22 апреля.

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

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