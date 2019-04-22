Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныИзвестия 17:03
Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом. Такое заявление он сделал в ходе митинга в его поддержку, который проходил в центре Киева в понедельник, 22 апреля.
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