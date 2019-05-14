Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренераSoccer.ru вчера в 18:51

"Кельн", гарантировавший себе выход в Бундеслигу, объявил имя нового наставника команды. Им стал 51-летний Ахим Байерлорцер, возглавлявший регенсбургский "Ян".

Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренера

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