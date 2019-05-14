Футбол
Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренераSoccer.ru вчера в 18:51
"Кельн", гарантировавший себе выход в Бундеслигу, объявил имя нового наставника команды. Им стал 51-летний Ахим Байерлорцер, возглавлявший регенсбургский "Ян".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Обновлено вчера в 16:48
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022.
Обновлено в 02:47
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Религия
Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу.
Обновлено в 02:52
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Не могу бросить камень в Алсу»
Допустим, Алсу попросила своих подписчиков проголосовать за дочь, но им внезапно понравился другой конкурсант.
Обновлено в 00:00
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Российский бесшумный миномет высоко оценили в США
Обновлено в 02:06
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску очередной компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»
Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Сергей Глушко показал на видео Наташу Королеву в роли «ночной бабочки»
Артистка сыграла роль «ночной бабочки», которая жалуется на отсутствие работы и ждет клиента.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Корона не помогла: стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 06:56
Здоровье
Жители Пензенской области смогут записаться на диспансеризацию из дома
Для отработки основных принципов Иван Белозерцев предложил выбрать один из городов области в качестве пилотного проекта: «Пригласим специалистов областного министерства, глав муниципальных образований и врачей, выстроим систему работы, выработаем алгоритмы взаимодействия».
Обновлено в 03:14
Общество
Эмигранты сравнили жизнь в Финляндии и России
Жители Финляндии, имеющие русские корни, рассказали о том, что есть общего у Финляндии и России и в чем разница двух культур, пишет Ilta-Sanomat.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Администрация отменила шоу Виталины Цымбалюк-Романовской в храме
Многие верующие выступили против концерта Виталины Цымбалюк-Романовской в стенах храма, «завалив» прессу и местную администрацию жалобами с требованием отменить выступление, судя по всему, добившись своего.
Обновлено в 03:25
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер
Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.
Обновлено в 02:26
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено вчера в 14:55
Кино
Госфильмофонд составил рейтинг утраченных фильмов
Обновлено в 01:53
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23