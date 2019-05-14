Футбол

Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренераSoccer.ru вчера в 18:51

"Кельн", гарантировавший себе выход в Бундеслигу, объявил имя нового наставника команды. Им стал 51-летний Ахим Байерлорцер, возглавлявший регенсбургский "Ян".
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«Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу

Советский спорт02:41

Байерлорцер назначен главным тренером «Кельна»

Sports.ruвчера в 18:11

Байерлорцер возглавил «Кельн» после возвращения команды в бундеслигу

Спорт-Экспрессвчера в 20:00

Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренера

Soccer.ruвчера в 18:51

Вернувшийся в Бундеслигу «Кёльн» объявил имя нового главного тренера

Чемпионатвчера в 17:54

Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» объявил имя нового главного тренера

Sport24.ruвчера в 17:32

Стал известен новый тренер «Кельна»

Матч ТВ02:19
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 02:14
Общество

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022.
Обновлено в 02:47
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Религия

Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу.
Обновлено в 02:52
Экономика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт

Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Не могу бросить камень в Алсу»

Допустим, Алсу попросила своих подписчиков проголосовать за дочь, но им внезапно понравился другой конкурсант.
Обновлено в 00:00
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

Российский бесшумный миномет высоко оценили в США

Обновлено в 02:06
Авто

Компания Kia показала новый компактный кроссовер

Компания KIA готовит к выпуску очередной компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»

Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов

Обновлено вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Сергей Глушко показал на видео Наташу Королеву в роли «ночной бабочки»

Артистка сыграла роль «ночной бабочки», которая жалуется на отсутствие работы и ждет клиента.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Корона не помогла: стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Кремля

Обновлено вчера в 06:56
Здоровье

Жители Пензенской области смогут записаться на диспансеризацию из дома

Для отработки основных принципов Иван Белозерцев предложил выбрать один из городов области в качестве пилотного проекта: «Пригласим специалистов областного министерства, глав муниципальных образований и врачей, выстроим систему работы, выработаем алгоритмы взаимодействия».
Обновлено в 03:14
Общество

Эмигранты сравнили жизнь в Финляндии и России

Жители Финляндии, имеющие русские корни, рассказали о том, что есть общего у Финляндии и России и в чем разница двух культур, пишет Ilta-Sanomat.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Администрация отменила шоу Виталины Цымбалюк-Романовской в храме

Многие верующие выступили против концерта Виталины Цымбалюк-Романовской в стенах храма, «завалив» прессу и местную администрацию жалобами с требованием отменить выступление, судя по всему, добившись своего.
Обновлено в 03:25
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Наука

Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг

Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер

Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.
Обновлено в 02:26
Общество

Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии

Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Госфильмофонд составил рейтинг утраченных фильмов

Обновлено в 01:53
Происшествия

Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области

Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
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Ахим Байерлорцер
Немецкий футбольный тренер
German football coach. He is the current coach of Jahn Regensburg and the younger brother of Bertram Beierlorzer.
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