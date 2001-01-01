Хоккей

Вернувшийся после травмы Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе»
ФАН
02:14

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лос-Анджелес Кингз», а Ковальчук был признан первой звездой игры. Россиянин пропустил 10 матчей из-за травмы голеностопа.
ФАН02:14

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Ковальчук сделал дубль за «Лос-Анджелес»

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Дубль Ковальчука принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»

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НХЛ. Ковальчук сделал дубль в игре с «Сан-Хосе», забив победный гол в овертайме

Sports.ruвчера в 19:00
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Илья Ковальчук
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз». Ковальчук - воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом «Атланта Трэшерз». Был игроком «Атланты» на протяжении следующих девяти лет, пока в феврале 2010 года не был обменян в «Нью-Джерси Девилз»...
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