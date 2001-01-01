Хоккей
Вернувшийся после травмы Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе»
Вернувшийся после травмы Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе»ФАН02:14
Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лос-Анджелес Кингз», а Ковальчук был признан первой звездой игры. Россиянин пропустил 10 матчей из-за травмы голеностопа.
ФАН02:14
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НХЛ. Ковальчук сделал дубль в игре с «Сан-Хосе», забив победный гол в овертайме
Sports.ruвчера в 19:00
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