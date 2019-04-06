Общество

Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил МинкультЖивая Кубань 07:49

В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры. На данный момент проект находится в стадии обсуждения, пишут "РИА Новости".
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Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новости04:30

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17

Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя во всех учреждениях культуры

Эхо Москвы09:31

«Символ праздника». Как музеи отреагировали на идею вернуть алкоголь в учреждения культуры

Телеканал 360°12:59

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москва04:24
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Армия и оружие

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе

Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.
Обновлено в 19:10
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«Бруклин» победил «Милуоки» и догнал «Орландо»

"Нетс" одержали 40-ю победу в 80-ти матчах и догнали в таблице "Орландо".
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Политика

Трамп не стал читать доклад Мюллера

В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
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Армия и оружие

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Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

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Обновлено 04 апреля в 10:51
Хоккей

Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного

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После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Технологии

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

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Футбол

Бабаев: уверен, что Дзагоев останется в ЦСКА

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что уверен в том, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев останется в команде, в вопросе продления контракта с ним остались лишь технические нюансы.
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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
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Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

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Обновлено в 02:00
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

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Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
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Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
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Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
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На автосалоне в Санкт-Петербурге презентовали «инвалидку» будущего

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