Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все культурные учрежденияСобеседник 07:27
В Минкульте предлагают разрешить продажу спиртных напитков во всех культурных заведениях. В ведомстве уверены, что существующий порядок ущемляет граждан, посещающих соответствующие учреждения, а также организаций.
Читать в источнике
Оценить339
Подробнее о событии
Показать все источники
Продажу спиртного предложили разрешить в любых организациях культуры
Парламентская газетавчера в 08:58
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Обновлено в 16:12
Авто
Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью
На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H покинули Европу
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17
Политика
Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде
Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Авто
Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено в 15:39
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 14:53
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес
Егор Крид раскрыл свои планы после ухода из Black Star
Обновлено в 10:29
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило пакет доработок для Audi Q7
Специалисты тюнинг-ателье ABT Sportline разработали пакет обновлений для дизельной версии Audi Q7.
Обновлено в 07:48
Футбол
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова
Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Новые чехлы Samsung Galaxy S10 и Galaxy Buds для поклонников Marvel
Для беспроводных наушников Galaxy Buds также выпускается силиконовый чехол Galaxy Friends Marvel Smart.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Здоровье
Врач из Ярославля открыто выступила против решения регионального депздрава
В социальных сетях было опубликовано открытое письмо члена экспертного совета национального консенсуса по муковисцидозу, врача, работающего с такими больными более 25 лет, Ирины Ашеровой.
Обновлено в 11:13
Культура
Константинова рассказала о новой произвольной программе
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.
Обновлено в 15:48
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА
Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»
Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30