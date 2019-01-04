Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулкуИзвестия14:04
Ранее в СМИ появились сообщения, что внедорожник Верника проехал по прогулочной пешеходной зоне в центре Москвы. «Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — сказал актер.
Известия14:04
Оценить
Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль „№ 13 D“ на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все — артисты и сотрудники театра — чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Кино
Скончался народный артист России Иван Бортник
Обновлено в 19:14
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено в 20:16
Политика
Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Политика
NASA решило отложить визит Рогозина в США
Обновлено в 17:55
Политика
Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу ФБР
На американском острове Сайпан по запросу ФБР задержали россиянина Дмитрия Макаренко.
Обновлено в 17:55
Хоккей
«Так бывает»: Тренер о поражении сборной России в полуфинале МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.
Обновлено в 19:58
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone
Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста
Обновлено в 20:24
Хоккей
Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею
Обновлено в 18:31
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено в 14:04
Общество
Умер литературовед Борис Аверин
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Политика
Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США
Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 16:43
Общество
На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»
В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Шесть человек погибли в массовом ДТП во Флориде
В ДТП погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы в критическом состоянии. Полиция приступила к выяснению обстоятельств аварии.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Обновлено в 18:38
Политика
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Обновлено в 11:18
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Хоккей
Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США
После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США
Обновлено в 16:26
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Политика
Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию
Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.
Обновлено в 17:46
Космос
«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:57
Кино
«Черная Пантера» номинирована на премию Гильдии продюсеров
Обновлено в 14:56
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено 02 января в 18:18
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 84:79 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:23