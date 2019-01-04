Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль „№ 13 D“ на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все — артисты и сотрудники театра — чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение.

Ранее в СМИ появились сообщения, что внедорожник Верника проехал по прогулочной пешеходной зоне в центре Москвы. «Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — сказал актер.

Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку

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