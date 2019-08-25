Футбол

Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 годаСпорт-Экспресс 08:54

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт команды. Предыдущий контракт истекал в 2020 году.
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Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт

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Футболист Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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