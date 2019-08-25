Футбол
Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 годаСпорт-Экспресс 08:54
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт команды. Предыдущий контракт истекал в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:38
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
Отмечается, что в Вашингтоне считают этот вопрос важным для стратегического соперничества с Китаем Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила президента и генконструктора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам.
Обновлено в 12:00
Политика
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.
Обновлено в 11:15
Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»
Наш малочисленный отряд все равно движется вперед.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса Елена Корикова, которая теперь ведет непубличный образ жизни, мало рассказывает поклонникам о своей жизни.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Собаки по запаху определили рак у женщин
Обновлено в 11:47
Футбол
«Нефтехимик» с минимальным счетом одолел «Краснодар-2»
«Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2» в матче 10-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 10:53
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке
Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш заявил о своем намерение участвовать в пезидентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Игрок «Уфы» Фомин – о победе над «Зенитом»: «Возможно, такое раз в жизни дается»
Обновлено в 05:06
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Польша планирует подписать с США договор о военном сотрудничестве
Соглашение о военном сотрудничестве США и Польши может быть подписано президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой во время визита в Варшаву президента США.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Тюменский педиатр рассказала, как сберечь здоровье первоклашки
В сентябре начнутся первые холода, а значит и простудные заболевания, потому эти правила помогут уберечь первоклашку от необходимости пропускать по болезни первые недели учебы.
Обновлено в 05:12