Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт команды. Предыдущий контракт истекал в 2020 году.

Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года

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