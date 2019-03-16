Футбол
Вернер принес «РБ Лейпцигу» победу над «Шальке»REGNUM вчера в 12:24
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
|14′
Тимо Вернер
|52′
Марсель Хальстенберг
Себастьян Руди
Ахмед Кутуджу
|60′
|67′
Эмиль Форсберг
Конрад Лаймер
Марк Ут
Гвидо Бургшталлер
|73′
|77′
Кевин Кампль
Амаду Хайдара
Суат Сердар
Стивен Скрибски
|86′
|88′
Тимо Вернер
Норди Мукиеле
Бастиан Очипка
|89′
|50%
|Владение мячом
|50%
|73%
|Процент точных передач
|69%
|10
|Удары в сторону ворот
|8
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 5‑3‑2
35
Нюбель
2
Маккенни
27
Брума
26
Сане
5
Настасич
24
Очипка
17
Стамбули
22
Скрибски
15
Кутуджу
19
Бургшталлер
36
Эмболо
1
Гулачи
16
Клостерманн
6
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
7
Забитцер
14
Адамс
8
Хайдара
27
Лаймер
9
Поульсен
22
Мукиеле
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
16 марта между коллективами «Шальке-04» и «Ред Булл Лейпциг» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «быков». Единственный мяч на 14-й минуте матча забил скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер — 0:1.
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