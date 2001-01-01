Футбол

Вернер заинтересован в переходе в «Баварию»
Чемпионат
вчера в 21:15

Бавария — РБ Лейпциг
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
61′
64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
79′
81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
83′
87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
90′
90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
90′+2′
Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал ситуацию с возможным переходом в мюнхенскую «Баварию».
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