Футбол
Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контрактЧемпионат 09:09
«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером. Новое соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 2023 года. Видео можно посмотреть на странице клуба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».
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