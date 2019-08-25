Футбол

Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контрактЧемпионат 09:09

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером. Новое соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 2023 года. Видео можно посмотреть на странице клуба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».
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Вернер продлил контракт с «РБ Лейпциг». Ожидалось, что летом игрок бесплатно перейдет в «Баварию»

Sport24.ru08:47

«РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с Вернером

Евро-футбол.ру09:21

Вернер, которым интересуется «Бавария», продлил контракт с «Лейпцигом»

Bookmaker-ratings.ru09:15

Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт

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Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года

Спорт-Экспресс08:54

Вернер продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года. Игроком интересовалась «Бавария»

Sports.ru08:51
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Немецкий футболист, нападающий клуба «РБ Лейпциг» и национальной сборной Германии. В 2013 году, впервые дебютировав в профессиональном футболе в составе «Штутгарта», Вернер стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в составе этого клуба в еврокубках, немногим позже став самым молодым автором забитого мяча в истории «шваб».
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