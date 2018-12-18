Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона
Чемпионат
04:11

Поначалу врачам показалось, что травма не носит серьёзного характера, однако позже стало ясно, что Вернблум выбыл из строя надолго. Ожидается, что восстановление займёт около пяти-шести месяцев. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
Чемпионат04:11

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Бывший футболист ЦСКА Вернблум из-за травмы может пропустить остаток сезона

Sport24.ru06:25

Вернблум из-за травмы может пропустить 5 месяцев

Матч ТВ05:02

Вернблум из-за травмы может пропустить 5 месяцев

Sportbox.RU05:02

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Чемпионат04:11
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Шведский футболист, опорный полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК и сборной Швеции.
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Греческий футбольный клуб
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