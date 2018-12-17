Футбол

Защитник «Барселоны» Фермален получил очередную травму
Спорт-Экспресс
10:28

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Фермален получил надрыв правой икроножной мышцы в недавнем матче с "Леванте" (5:0). Он выбыл из строя на месяц.
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