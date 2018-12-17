Футбол

Вермален выбыл из строя на месяц
Бомбардир.ру
12:57

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
Защитник "Барселоны" Томас Вермален получил мышечную травму в матче 16 тура Примеры против "Леванте" (5:0). Восстановление бельгийца займет порядка четырех недель.
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