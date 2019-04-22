Футбол
Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»Матч ТВ 15:43
Защитник «Барселоны» Томас Вермален восстановился от травмы. Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Политика
Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Авто
BMW подготовила новый спорт-турер F850RS
Компания BMW разработала новый спорт-турер, который носит название F850RS.
Обновлено в 16:18
Политика
Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков
Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин рассказал о своем разводе
Сергей Жорин в интервью журналистам рассказал о своем разводе с Натальей Рагозиной.
Обновлено в 10:35
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Наука
Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении
В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко намерен вновь стать президентом Украины
Обновлено в 12:40
Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Технологии
«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок
Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Единоборства
Порье про Хабиба: «Я не вижу у него очевидных ошибок, но сделаю дыры там, где их нет»
Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье высказался относительно поединка против Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 17:02
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Политика
США вводят полный запрет на импорт иранской нефти с мая
Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США введут полный запрет на импорт иранской нефти.
Обновлено в 09:28
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах с 73,01% голосов, в то время как действующий глава государства Петр Порошенко набирает 24,65% голосов избирателей, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:45
Кино
Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Общество
На Кубани зону ограничения застройки побережья расширили до 500 м
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали предложение расширить зону ограничения застройки на побережье до 500 метров.
Обновлено в 07:46
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06