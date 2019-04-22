Футбол

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»Матч ТВ 15:43

Защитник «Барселоны» Томас Вермален восстановился от травмы. Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вермален вернулся в строй

Soccer.ru16:08

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Матч ТВ15:43

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Sportbox.RU15:43

Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Чемпионат15:39

Вермален вернулся в общую группу на тренировке «Барселоны»

Sport24.ru15:19

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Бомбардир.ру17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Политика

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Авто

BMW подготовила новый спорт-турер F850RS

Компания BMW разработала новый спорт-турер, который носит название F850RS.
Обновлено в 16:18
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
Происшествия

На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Обновлено в 17:59
Политика

Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков

Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин рассказал о своем разводе

Сергей Жорин в интервью журналистам рассказал о своем разводе с Натальей Рагозиной.
Обновлено в 10:35
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Наука

Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении

В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено в 09:15
Политика

Порошенко намерен вновь стать президентом Украины

Обновлено в 12:40
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Технологии

«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок

Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Единоборства

Порье про Хабиба: «Я не вижу у него очевидных ошибок, но сделаю дыры там, где их нет»

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье высказался относительно поединка против Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 17:02
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Политика

США вводят полный запрет на импорт иранской нефти с мая

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США введут полный запрет на импорт иранской нефти.
Обновлено в 09:28
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки половины протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах с 73,01% голосов, в то время как действующий глава государства Петр Порошенко набирает 24,65% голосов избирателей, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:45
Кино

Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»

Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Общество

На Кубани зону ограничения застройки побережья расширили до 500 м

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали предложение расширить зону ограничения застройки на побережье до 500 метров.
Обновлено в 07:46
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томас Вермален
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный защитник испанской «Барселоны» и национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное