Футбол

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»Матч ТВ 15:43

Защитник «Барселоны» Томас Вермален восстановился от травмы. Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.
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Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Чемпионат15:39

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Матч ТВ15:43

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Sportbox.RU15:43

Вермален вернулся в строй

Soccer.ru16:08

Вермален вернулся в общую группу на тренировке «Барселоны»

Sport24.ru15:19
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