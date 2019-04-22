Футбол
Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»Матч ТВ 15:43
Защитник «Барселоны» Томас Вермален восстановился от травмы. Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.
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