Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»Матч ТВ вчера в 15:43

Защитник «Барселоны» Томас Вермален восстановился от травмы. Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.

Политика Эксперт: Савченко попытается вернуться в политику По мнению Карасева, Савченко сделает попытку вернуться в политику после своего освобождения.

Общество Полиция сможет доставлять пьяных в немедицинские вытрезвители Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции доставлять подвыпивших граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, созданные на базе немедицинских учреждений.

Политика Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Экономика Количество выданных автокредитов в России выросло на 14% В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.

Происшествия В доме на Гражданском проспекте обрушилась стена По версии жителей, причина ЧП - перепланировка в одной из квартир В Санкт-Петербурге в доме на Гражданском проспекте обрушилась стена.

Происшествия Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.

Политика Судьи подали иск против Порошенко Судьи Окружного суда Киева подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.

Общество В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.

Политика Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Происшествия В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку Врачи требуют увеличить оклады водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой на 100%.

Происшествия Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.

Кино Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Космос «Илюшин» представил эскиз ИЛ-96 для доставки ракет на «Восточный» Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи 23 апреля поднялся выше 2593 пунктов, превысив исторический максимум, свидетельствует данные биржи.

Политика Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Шоу-бизнес МакSим экстренно госпитализирована после ДТП Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.