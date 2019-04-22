Футбол
Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»Чемпионат вчера в 15:39
Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба. После занятия с командой Вермален получил разрешение от врачей поехать на выездной матч 34-го тура испанской Примеры с «Алавесом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Космос
«Илюшин» представил эскиз ИЛ-96 для доставки ракет на «Восточный»
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице
Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Наука
Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека
Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
В каком доме возле площади Ленина продают сразу 53 квартиры
На первом месте оказался дом на Орджоникидзе, 47, расположенной рядом с площадью Ленина — в нём сегодня продают 53 квартиры.
Обновлено в 00:40
Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла
По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
Обновлено в 01:34
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Станислав Садальский «разнес» «намозолившего глаза» Максима Галкина
Артист считает, что он явно занимается не своим делом, поэтому призывает руководство Первого канала снять «намозолившего глаза» пародиста с занимаемой должности.
Обновлено в 01:45
Политика
Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер заявил, что желает сделать ДНК-тест перед камерами, на что согласилась Еремеева.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол
Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился мнением о проблемах своего бывшего клуба московского «Динамо».
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили повышенное содержание дрожжей в твороге "Вкуснотеево", что является нарушением обязательных требований, проверка прошла в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 00:51
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью
Футболисты «Вольфсбурга» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Айнтрахтом».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер" – пишет газета Ведомости.
Обновлено в 02:30
Политика
CNN: Власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах
Разведка США и спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и отели. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 18:57