Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»Чемпионат вчера в 15:39

Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба. После занятия с командой Вермален получил разрешение от врачей поехать на выездной матч 34-го тура испанской Примеры с «Алавесом».

Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

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