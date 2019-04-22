Футбол

Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»Чемпионат вчера в 15:39

Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба. После занятия с командой Вермален получил разрешение от врачей поехать на выездной матч 34-го тура испанской Примеры с «Алавесом».
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Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Матч ТВвчера в 15:43

Вермален вернулся в строй

Soccer.ruвчера в 16:08

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Sportbox.RUвчера в 15:43

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Евро-футбол.ру01:37

Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Чемпионатвчера в 15:39

Вермален вернулся в общую группу на тренировке «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 15:19

Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»

Бомбардир.рувчера в 17:32
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Томас Вермален
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный защитник испанской «Барселоны» и национальной сборной Бельгии.
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Барселона
Спортивный клуб
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