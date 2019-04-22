Футбол
Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»Чемпионат вчера в 15:39
Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба. После занятия с командой Вермален получил разрешение от врачей поехать на выездной матч 34-го тура испанской Примеры с «Алавесом».
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