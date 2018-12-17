Футбол

Вермален пропустит около месяца из-за травмы
Чемпионат
10:16

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
У футболиста диагностирован надрыв икроножной мышцы. Эту травму он получил в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (5:0) и был заменён в начале второго тайма. Сроки восстановления бельгийца составят около четырёх недель.
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