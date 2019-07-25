Футбол

Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником ИньестыРИА Новости 03:05

Бельгийский защитник Томас Вермален прибыл в Японию для подписания контракта с японским футбольным клубом "Виссел Кобе", за который выступает его бывший одноклубник Андрес Иньеста, сообщает Marca. Контракт 33-летнего Вермалена с испанской "Барселоной" истек в конце июня.
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Иньеста и Вилья тепло встретили игроков «Барселоны» в Японии. Видео

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Вермален прибыл в Японию, чтобы вновь стать одноклубником Иньесты

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Источник: Вермален продолжит карьеру в Японии

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Sports.ruвчера в 16:18
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
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Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

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В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции

Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
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На ребенка в Омске рухнул баннер фестиваля здорового образа жизни

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Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

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Мозг среагировал на эмодзи и лица людей похожим образом

Анализ электроэнцефалограмм, проведенный колумбийскими психологами, показал, что мозг реагирует на эмодзи примерно так же, как на лицо человека во время беседы или на фотографии, говорится в статье, опубликованной в Behaviour & Information Technology.
Обновлено в 07:25
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Задержан главный судебный пристав Пермского края

В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.
Обновлено в 04:10
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Жара в Бельгии побила новый рекорд

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Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
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Актер дубляжа Всеволод Кузнецов, озвучивающий ведьмака Геральта из Ривии в серии компьютерных игр «The Witcher», не был приглашен для озвучивания того же персонажа в будущем сериале «Ведьмак» от Netflix.
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На черногорском курорте вблизи города Бечичи во время купания утонула 74-летняя гражданка России, передает ТАСС.
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Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов

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Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
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В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
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Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
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Томас Вермален
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный защитник национальной сборной Бельгии.
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