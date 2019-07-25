Футбол
Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником ИньестыРИА Новости 03:05
Бельгийский защитник Томас Вермален прибыл в Японию для подписания контракта с японским футбольным клубом "Виссел Кобе", за который выступает его бывший одноклубник Андрес Иньеста, сообщает Marca. Контракт 33-летнего Вермалена с испанской "Барселоной" истек в конце июня.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Экономика
Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС
Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено в 04:11
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Наука
Мозг среагировал на эмодзи и лица людей похожим образом
Анализ электроэнцефалограмм, проведенный колумбийскими психологами, показал, что мозг реагирует на эмодзи примерно так же, как на лицо человека во время беседы или на фотографии, говорится в статье, опубликованной в Behaviour & Information Technology.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду
Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени
Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Кино
Актер дубляжа из игры «Ведьмак» не будет озвучивать сериал от Netflix
Актер дубляжа Всеволод Кузнецов, озвучивающий ведьмака Геральта из Ривии в серии компьютерных игр «The Witcher», не был приглашен для озвучивания того же персонажа в будущем сериале «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 07:41
Происшествия
74-летняя россиянка утонула в Черногории
На черногорском курорте вблизи города Бечичи во время купания утонула 74-летняя гражданка России, передает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов
Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
Обновлено в 04:12