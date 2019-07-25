Бельгийский защитник Томас Вермален прибыл в Японию для подписания контракта с японским футбольным клубом "Виссел Кобе", за который выступает его бывший одноклубник Андрес Иньеста, сообщает Marca. Контракт 33-летнего Вермалена с испанской "Барселоной" истек в конце июня.

Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником Иньесты

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Общество Температура в Московском регионе вернется к норме только в августе В начале августа в Москве и Подмосковье установится температура 20-22 градуса, что является нормальным климатическим летом для региона, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Происшествия После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал. Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.

Политика Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).

Общество В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил к внесению в Госдуму законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Политика В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на Украине В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Кино Скончался голландский актер Рутгер Хауэр Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Политика Украина нашла альтернативу российскому газу Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".

Происшествия На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.

Авто В России построят новый автомобильный завод Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.

Футбол «Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи» Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.

Космос Бинарные вспышки: ученые зафиксировали их после затишья сроком 30 лет Космический телескоп «ЕКА XMM-Newton» зафиксировал редкие вспышки, и астрономы заявили о том, что это свидетельствует об окончании тридцатилетнего затишья.

Игры Посетители gamescom 2019 смогут увидеть живой геймплей Cyberpunk 2077 CD Projekt RED объявила о своих планах на gamescom 2019: на стенде грядущей RPG посетители выставки смогут посмотреть за живым прохождением демонстрационной версии игры, которую будет проходить представитель студии.

Технологии Кошелек Trust Wallet от Binance добавил поддержку децентрализованных бирж Криптовалютный кошелек Trust Wallet, который летом 2018 г. приобрела Binance, теперь поддерживает различные децентрализованные биржи.

Экономика Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Экономика «Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5% Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Происшествия В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.