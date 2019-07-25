Футбол
Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником ИньестыРИА Новости 03:05
Бельгийский защитник Томас Вермален прибыл в Японию для подписания контракта с японским футбольным клубом "Виссел Кобе", за который выступает его бывший одноклубник Андрес Иньеста, сообщает Marca. Контракт 33-летнего Вермалена с испанской "Барселоной" истек в конце июня.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек
Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал. Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.
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Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
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В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах
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В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на Украине
В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине.
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В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
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Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
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В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
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Аргентинский боксер умер от полученных в бою травм
Обновлено в 11:16
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Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Единоборства
Соперник Дадашева прокомментировал его смерть
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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Мурманск из кругосветки вернулся танкер Северного флота «Кама»
В Мурманск из дальнего похода вернулся средний морской танкер Северного флота «Кама».
Обновлено в 07:07
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
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Обновлено в 11:57
Космос
Бинарные вспышки: ученые зафиксировали их после затишья сроком 30 лет
Космический телескоп «ЕКА XMM-Newton» зафиксировал редкие вспышки, и астрономы заявили о том, что это свидетельствует об окончании тридцатилетнего затишья.
Обновлено в 07:50
Игры
Посетители gamescom 2019 смогут увидеть живой геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED объявила о своих планах на gamescom 2019: на стенде грядущей RPG посетители выставки смогут посмотреть за живым прохождением демонстрационной версии игры, которую будет проходить представитель студии.
Обновлено в 10:38
Технологии
Кошелек Trust Wallet от Binance добавил поддержку децентрализованных бирж
Криптовалютный кошелек Trust Wallet, который летом 2018 г. приобрела Binance, теперь поддерживает различные децентрализованные биржи.
Обновлено в 11:45
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено в 06:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33