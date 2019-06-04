Общество

Верховный суд запретил полицейским отдыхать за границейГазета.Ru 07:48

В судебную инстанцию поступил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных с просьбой аннулировать подпункт приказа МВД, запрещающий сотрудникам полиции, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать за пределы страны в личных целях.
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Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Коммерсантъ07:39

В Верховном суде поспорили о заграничном отдыхе полицейских

Право.ру10:28

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отпуск за границей

РБК06:30

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Интерфакс06:39

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Ведомости06:14

Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу

ТАСС05:25

Верховный суд признал законным запрет полицейским проводить отпуск за границей

Говорит Москва05:37
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После выходки число подписчиков Волански за сутки выросло с 300 тысяч до 3 млн.
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Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
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