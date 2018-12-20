Верховный суд (ВС) внес в Госдуму законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новое понятие уголовного проступка. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Сейчас все преступления делятся на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

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