Происшествия

Верховный суд внес законопроект об уголовном проступке
Газета.Ru
09:25

Предполагается, что "преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается уголовным проступком". В октябре прошлого года сообщалось, что Верховный суд внесет в Госдуму законопроект о введении в УК понятия уголовного проступка.
Газета.Ru09:25

Подробнее о событии

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Ведомости09:47

Верховный суд внес законопроект об уголовном проступке

Газета.Ru09:25

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

РБК08:49

Накажут и не посадят

Российская газета07:33

Верховный суд внес в Госдуму проект закона об уголовном проступке

Известия06:53

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

ТАСС06:14

В России будут наказывать за уголовный проступок

REGNUM05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Происшествия

В Германии не исключили версию теракта в случае с наездом на людей

Обновлено в 11:48
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5, передает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток

Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Москве при пожаре погибли двое детей

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные баки

На аэродроме в Ейске истребитель МиГ-29 при взлёте сбросил дополнительные подвесные топливные баки.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 24 годам колонии за семь убийств

Обновлено в 05:54
Происшествия

На въезде в аэропорт Внуково сгорел автомобиль

На территории аэропорта Внуково в Москве сгорел автомобиль, пострадавших нет.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Германии усилены меры безопасности во всех крупных аэропортах

Федеральная полиция Германии усилила меры безопасности во всех 14 крупных аэропортах страны. Об этом сообщает Bild в четверг, 20 декабря.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Суд приговорил бывшего саратовского министра к 8,5 годам колонии

Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова к восьми с половиной годам колонии за мошенничество, коммерческий подкуп и взяточничество.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных

Обновлено в 11:34
Происшествия

Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу отправили в колонию на 18 лет

Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Источник сообщил о взрыве газа в частном доме в Северной Осетии

В одном из частных домов Северной Осетии произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В «Укргаздобыче» задержали двух управляющих, подозреваемых в коррупции

Двух управляющих крупнейшей украинской компании по добыче природного газа «Укргаздобыча» были задержаны по подозрению в коррупции, написал 20 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Напомним, в результате крупной автоаварии, которая произошла 27 ноября на дороге Прохладный — Баксан — Эльбрус в Кабардино-Балкарии, погибли шесть человек.
Обновлено в 12:33
Происшествия

У здания ФСБ в Петербурге задержан участник пикета

В четверг, 20 декабря, напротив здания Управления ФСБ в Петербурге задержан участник движения «Бессрочный протест» Илья Ткаченко.
Обновлено в 11:42
Главное