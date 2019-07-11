Происшествия
Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»Интерфакс 07:13
Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
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