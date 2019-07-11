Происшествия
Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»Интерфакс 07:13
Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
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Кино
Умер звезда фильма «Эта страна» Майкл Слеггс
Известность Майкл Слеггс получил после съемок в псевдодокументальной ленте «Эта страна».
Обновлено в 07:38
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Налоговые вычеты при рождении детей могут повысить до 8 тыс. рублей
Законопроект о повышенных налоговых вычетов при рождении детей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:47
Экономика
Раскрыт доход от пенсионных накоплений «молчунов» в первом полугодии
Ранее ВЭБ.РФ сообщил, что доходность от размещения пенсионных накоплений россиян I квартале 2019 года составила 7,66% (32,47 млрд рублей) по расширенному портфелю и 11,72% (0,84 млрд рублей) по портфелю госбумаг, также отмечалось, что ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров.
Обновлено в 08:01
Авто
ABT представил «заряженную» версию Audi RS3
Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность и интерьер Audi RS3.
Обновлено в 06:03
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Космос
Радиоастрономы планируют использование лунного ландшафта
Некоторые области на Луне идеальны, потому что радиочастота и тепловой шум, оба являются величайшими врагами радиоастрономов, могут быть ниже, чем даже на Плутоне.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
В Муринском парке начали вырубать деревья
В Муринском парке началась вырубка деревьев. Жители района выложили в соцсети видеоролик с места событий.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Экономика
Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций
Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon попали в интернет
Эксперт отметил, что выложенные пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после выявления утечки.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01