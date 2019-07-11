Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»Интерфакс 07:13

Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
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Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Интерфакс07:13

В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек

Коммерсантъ07:06

Верховный суд России смягчил приговор четырем крымским татарам, фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир»

Эхо Москвы07:30

У Верховного суда задержаны протестующие против преследования крымских татар

Ведомости06:54

СМИ: в Москве прошли массовые задержания сторонников крымских татар

Московский Комсомолец06:24

У Верховного суда задержали более 50 человек. Они пришли поддержать крымских татар, осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир»

Дождь06:14

Верховный суд сократил на 3 месяца сроки четырем фигурантам бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир»

Новая газета08:04
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Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова рассекретила прозвище Светланы Ходченковой

Обновлено в 07:00
Кино

Умер звезда фильма «Эта страна» Майкл Слеггс

Известность Майкл Слеггс получил после съемок в псевдодокументальной ленте «Эта страна».
Обновлено в 07:38
Общество

Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 06:34
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Налоговые вычеты при рождении детей могут повысить до 8 тыс. рублей

Законопроект о повышенных налоговых вычетов при рождении детей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:47
Экономика

Раскрыт доход от пенсионных накоплений «молчунов» в первом полугодии

Ранее ВЭБ.РФ сообщил, что доходность от размещения пенсионных накоплений россиян I квартале 2019 года составила 7,66% (32,47 млрд рублей) по расширенному портфелю и 11,72% (0,84 млрд рублей) по портфелю госбумаг, также отмечалось, что ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров.
Обновлено в 08:01
Авто

ABT представил «заряженную» версию Audi RS3

Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность и интерьер Audi RS3.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Космос

Радиоастрономы планируют использование лунного ландшафта

Некоторые области на Луне идеальны, потому что радиочастота и тепловой шум, оба являются величайшими врагами радиоастрономов, могут быть ниже, чем даже на Плутоне.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Обновлено в 04:49
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

В Муринском парке начали вырубать деревья

В Муринском парке началась вырубка деревьев. Жители района выложили в соцсети видеоролик с места событий.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Экономика

Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций

Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon попали в интернет

Эксперт отметил, что выложенные пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после выявления утечки.
Обновлено вчера в 11:47
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
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