Экономика

Верховный суд согласился с отзывом лицензии у банка «Югра»
РИА Новости
14:01

Верховный суд РФ оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России, следует из опубликованного определения суда.
РИА Новости14:01

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Верховный суд счёл законным отзыв лицензии у банка «Югра»

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ВС РФ подтвердил законность приказа об отзыве лицензии у банка «Югра»

РАПСИ08:11
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Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
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"Мои глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валье и его жены, губернатора Пуэбла Марты Эрика Алонсо", - написал президент Мексики в своем твиттере.
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Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.
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