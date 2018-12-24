Экономика
Верховный суд РФ оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России, следует из опубликованного определения суда.
РИА Новости14:01
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Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 19:53
Транспорт
Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить
На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Политика
Моряк ВМС Украины написал письмо из СИЗО
Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 19:40
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Политика
Российские дипломаты 26 декабря посетят Марию Бутину
Обновлено в 19:29
Общество
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
Газета, изучив картотеку суда, утверждает, что данные иски стали первыми судебными требованиями к «Первому каналу» вернуть долг по меньшей мере за последние пять лет.
Обновлено в 21:11
Политика
Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
Обновлено в 21:10
Политика
Депутат Рады подрался с политологом в прямом эфире
Обновлено в 21:59
Общество
Бурейская ГЭС проработает 50 дней
Обновлено в 13:13
Происшествия
Приплывшего на Чукотку гражданина США доставили в Москву
Судебные приставы сопроводили в Москву американца Джона Мартина, который в августе приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Губернатор мексиканского штата погибла в авиакатастрофе
"Мои глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валье и его жены, губернатора Пуэбла Марты Эрика Алонсо", - написал президент Мексики в своем твиттере.
Обновлено в 19:30
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено в 19:36
Политика
Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом
Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено в 18:43
Политика
Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство
Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено в 20:22
Происшествия
СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке
Обновлено в 20:32
Энергетика
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года
Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Знаменитый ученый насмерть замерз в Москве
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Хабаровском крае трёхлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги
Трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Политика
Лукашенко заявил о важности отношений с Россией
Ранее президент Белоруссии пожаловался, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские.
Обновлено в 17:02
Политика
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить восемь новых моделей
В планах крупнейшей автомобилестроительной компании в России «АвтоВАЗ» значится выпуск восьми новых моделей до конца 2026 года.
Обновлено в 07:55
Экономика
Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации.
Обновлено в 16:01
Общество
Нью-Йорк стал стремительно пустеть
Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20