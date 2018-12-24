Экономика
Суд оставил в силе судебные акты трёх нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ Центробанка об отзыве лицензии, сообщает РИА Новости. Банк «Югра» входил в тридцатку крупнейших в России по величине активов.
Говорит Москвавчера в 13:58
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Верховный суд отказал бывшим собственникам банка «Югра» в пересмотре дела об отзыве лицензии
Эхо Москвывчера в 17:20
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Общество
«Роскачество» проверило российские игристые вина
"Роскачество" исследовало игристые вина российского производства.
Обновлено в 00:33
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В районе обрушения сопки под Хабаровском обнаружили аномалию
Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть метеорит, сообщается на сайте научно-исследовательского центра.
Обновлено в 01:05
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Политика
Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом
Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт
В Крыму скорость движения по трассе «Таврида» ограничат до 2020 года
Режим ограничения скорости до 60 км/ч будет введен на первой очереди трассы "Таврида" в Крыму до полного окончания строительства дороги в 2020 году, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Обновлено в 00:45
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus
Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Экономика
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву
Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Украине увидели раздражитель для Запада
Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика
Новак прокомментировал сроки действия сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что сроки действия соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти трудно предсказать, однако сотрудничество стран будет продолжаться в любом случае.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота
Новейший корвет «Громкий» зачислен в состав Военно-морского флота (ВМФ) России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Кабуле при атаке боевиков на министерство погибли 43 человека
В Кабуле при нападении боевиков на правительственный комплекс погибли 43 человека, еще 10 получили ранения.
Обновлено в 00:22
Политика
Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В мордовской колонии заключенных незаконно принуждали к труду
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию
Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко «много конфет и шоколада».
Обновлено вчера в 23:13
Наука
Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации
Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено вчера в 16:11
Хоккей
НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
Гол форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Виннипег Джетс" признан лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2018 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:21
Общество
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации
Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла
В Мексике в результате крушения вертолета погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Хабаровском крае упал метеорит
Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Экономика
«Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Космонавт Прокопьев: отверстие в «Союзе» просверлили изнутри
Щель в бытовом отсеке корабля «Союз-МС-09» образовалась из-за того, что кто-то просверлил дырку изнутри.
Обновлено вчера в 05:55