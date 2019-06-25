Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДДКоммерсантъ 05:20
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
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с чего всё началось
Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав.Коммерсантъ05:20
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Футбол
Семак: «Пока не думаем об игре с „Локомотивом“. Хотим выполнить задачу, поставленную на сборы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Левски» (1:0) в товарищеском матче на сборах в Австрии, отметив, что пока команда не думает о встрече с «Локомотивом» в Суперкубке России.
Обновлено в 14:43
Музыка
Филипп Киркоров выпустил новый клип «Стеснение пропало»
Филипп Киркоров выпустил новый клип на свой летний хит "Стеснение пропало", который выпустил еще в конце апреля.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 12:16
Политика
Перечислены поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Наука
Обезьяны освоили сложные орудия труда три тысячи лет назад
Ученые обнаружили, что бразильские обезьяны капуцины (Sapajus libidinosus) освоили технику производства «режущих» инструментов уже три тысячи лет назад, сообщает Nature Ecology & Evolution.
Обновлено в 01:39
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Политика
Тимошенко заявила о конце нормандского формата
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «фактическом конце нормандского формата» в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 07:52
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Общество
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг самых агрессивных российских городов
Опрос проводился в 25 городах РФ, в нем приняли участие около трех тысяч человек, которые ответили на следующие вопросы: считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер
По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
Обновлено в 07:47
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Обновлено в 12:38
Политика
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
Обновлено в 15:24
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики
Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Политика
США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян
«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено в 13:46
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Костромской области загорелся корпус детского лагеря
Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Милан» запросил у «Лиона» информацию о трансфере Фекира
По информации France Football, «Милан» запросил информацию о возможном трансфере 25-летнего футболиста.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Сотрудники Росгвардии попались на попытке украсть из супермаркета в Сочи шампунь и дезодорант, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:21