Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.

с чего всё началось

Ранее, Фурщак просил исключить из конкурсной массы квартиру площадью 198 кв метров, которая является его единственным жильем. Специалисты опасаются, что данное дело может стать прецедентом для отъема у граждан-банкротов единственного жилья.

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