Общество
Ранее, Фурщак просил исключить из конкурсной массы квартиру площадью 198 кв метров, которая является его единственным жильем. Специалисты опасаются, что данное дело может стать прецедентом для отъема у граждан-банкротов единственного жилья.
Капитал страны15:16
с чего всё началось
Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.Интерфакс11:12
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Общество
Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево
Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.
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В России предлагается наказывать водителей за лекарственное опьянение
ГИБДД и Минздрав начали подготовку поправок в Административный кодекс, которые запретят водителям употреблять лекарства, имеющие так называемый одурманивающий эффект.
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Погода
В МЧС Москвы предупредили о снеге с дождём в ближайшие часы
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Общество
Суд в Москве взыскал со скульптора Церетели 522 тыс руб за самострой
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Обновлено в 14:50
Общество
Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра
Обновлено в 14:59
Общество
Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою
Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города.
Обновлено в 13:58
Общество
Парки Москвы откроют зимний сезон представлениями на льду
По данным на сайте мэра Москвы, в некоторых парках мероприятия в честь открытия зимнего сезона пройдут 24 ноября.
Обновлено в 14:40
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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 15:09
Общество
В Омске проверят школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай
Прокуратура Марьяновского района Омской области начала проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором в столовой одной из школ дежурящие старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки, а затем из этой посуды едят ученики младших классов.
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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
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Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию телеведущего
Обновлено в 14:27
Общество
В Новосибирске школьника наказали за аниме на заставке телефона
Завуч школы в Новосибирске заставил ученика удалить изображения аниме с телефона, объяснив это тем, что японская анимация «разрушает психику».
Обновлено в 14:26
Общество
В России прокомментировали заявления СМИ о «борщевичном бедствии»
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал приблизительной оценку немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
Обновлено в 13:59
Общество
Москва проводит тендер на разгон облаков к праздникам 2019 года
Как указывает агентство, городские власти проводят открытый конкурс на разгон облаков к праздникам 1 и 9 Мая, Дню России и Дню города в 2019 году.
Обновлено в 14:58
Общество
Для штаб-квартиры «Газпрома» в Петербурге придумали адрес
Небоскребу «Лахта центр», в котором расположится штаб-квартира «Газпрома», придумали адрес, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на топонимическую комиссию Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:56