Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.

с чего всё началось

Как следует из решения ВС, оно может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, передает "Интерфакс". Данная ситуация была нестандартной: у Фрущака есть пятикомнатная квартира стоимостью около 28 миллионов рублей.

Общество Общество Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов

Общество Общество Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу» Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница».

Транспорт Транспорт Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общество Общество Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах

Общество Общество Пользователи Telegram подали кассацию на отказ принять иск к ФСБ Пользователи мессенджера Telegram подали в Верховный суд РФ кассационную жалобу на отказ принять их коллективный иск к ФСБ за требование о ключах шифрования переписки, сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Общество Общество Бывшего главу московского «Яблока» задержали у кинотеатра «Соловей» Бывший глава московского "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов после "общественной инспекции" киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.

Общество Общество В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой Рейтинг киосков с шаурмой составят в Москве по результатам проверок, которые проводили в торговых точках активисты проекта «Безопасная столица».

Религия Религия Одна из церквей храма Василия Блаженного открывается после реставрации Сегодня, 23 ноября, в Москве на Красной площади после реставрации открывается одна из церквей храма Василия Блаженного (Покровский собор).

Общество Общество В Югре неизвестный обстрелял ЛЭП, обесточив два поселка Неизвестный обстрелял линию электропередачи в Сургутском районе ХМАО, из-за чего пришлось ограничивать энергоснабжение двух поселков, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия "Тюменьэнерго".

Общество Общество Голикова назвала главное условие для роста рождаемости Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Здоровье Здоровье Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.

Общество Общество В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.

Здоровье Здоровье На Урале онкологи впервые удалили двухкилограммовую опухоль ребенку Уникальную для России операцию провели хирурги-онкологи свердловской больницы: они удалили двухкилограммовую опухоль 10-летней пациентке.

Общество Общество На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей