Общество
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкротаВести.Ru03:30
Как следует из решения ВС, оно может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, передает "Интерфакс". Данная ситуация была нестандартной: у Фрущака есть пятикомнатная квартира стоимостью около 28 миллионов рублей.
Вести.Ru03:30
с чего всё началось
Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.Интерфаксвчера в 10:38
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Общество
Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов
Обновлено в 07:10
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»
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Транспорт
Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы
Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Общество
Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Обновлено в 07:09
Общество
Пользователи Telegram подали кассацию на отказ принять иск к ФСБ
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Общество
Бывшего главу московского «Яблока» задержали у кинотеатра «Соловей»
Бывший глава московского "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов после "общественной инспекции" киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.
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Общество
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Религия
Одна из церквей храма Василия Блаженного открывается после реставрации
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Обновлено в 07:12
Общество
В Югре неизвестный обстрелял ЛЭП, обесточив два поселка
Неизвестный обстрелял линию электропередачи в Сургутском районе ХМАО, из-за чего пришлось ограничивать энергоснабжение двух поселков, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия "Тюменьэнерго".
Обновлено в 07:04
Общество
Голикова назвала главное условие для роста рождаемости
Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
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Здоровье
Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
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Общество
В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
Обновлено в 07:07
Здоровье
На Урале онкологи впервые удалили двухкилограммовую опухоль ребенку
Уникальную для России операцию провели хирурги-онкологи свердловской больницы: они удалили двухкилограммовую опухоль 10-летней пациентке.
Обновлено в 07:12
Общество
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей
Обновлено в 06:27
Общество
В контактных зоопарках Москвы за год животные покусали 21 ребёнка
За год в контактных зоопарках российской столице животные покусали более 30 посетителей, в том числе 21 ребёнка, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзоре).
Обновлено в 06:16