Общество

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
Вести.Ru
03:30

Как следует из решения ВС, оно может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, передает "Интерфакс". Данная ситуация была нестандартной: у Фрущака есть пятикомнатная квартира стоимостью около 28 миллионов рублей.
Вести.Ru03:30
с чего всё началось

ВС РФ допустил изъятие у граждан-банкротов единственного жилья

Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.
Интерфаксвчера в 10:38

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Юрист: Верховный суд должен прописать условия изъятия единственного жилья

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Сотни тысяч россиян могут стать бомжами

URA.Ru05:09

У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье

Lenta.ru02:58

Верховный суд разрешил изымать у должника единственное жилье

Эхо Москвы02:38

Верховный суд допустил изъятие единственного имущества у должников

Коммерсантъвчера в 17:59

Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников

РБКвчера в 14:30

Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов

Интерфаксвчера в 10:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
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Саратовский депутат за время «диеты» похудел на 7,4 килограмма

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко провел контрольное взвешивание после своей попытки прожить, потратив на питание 3,5 тысячи рублей в месяц.
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Обновлено в 05:44
Общество

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Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
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В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
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Обновлено в 05:39
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Метро Москвы присоединится к «черной пятнице»

Обновлено в 05:43
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Петербург предложит регионам свой план реновации вместо московского

По мнению петербургских депутатов, ранее внесенный в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда повторяет положения московского законодательства о реновации и содержит существенные правовые пробелы.
Обновлено в 05:38
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В Госдуме предложили запретить эвакуацию автомобилей с людьми в салоне

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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В Магадане выпало около 70% месячной нормы снега за двое суток

Городские службы Магадана в первую очередь расчищают подъездные пути к социальным объектам – больницам, поликлиникам, детским сада и школам, оперативно убрать весь объем выпавшего снега не получается, сообщил РИА Новости представитель дорожного предприятия Магадана.
Обновлено в 05:13
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На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

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«Хайли лайкли Пенсионный Новичок» стали словами 2018 года

Определены главные слова 2018-го года в России. Предварительные итоги года подвел портал «Словари ХХI века», передает ТАСС.
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Более 20 детей покусали питомцы контактных зоопарков Москвы за год

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