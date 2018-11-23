Общество
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкротаВести.Ru03:30
Как следует из решения ВС, оно может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, передает "Интерфакс". Данная ситуация была нестандартной: у Фрущака есть пятикомнатная квартира стоимостью около 28 миллионов рублей.
Вести.Ru03:30
с чего всё началось
Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.Интерфаксвчера в 10:38
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Общество
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Более 20 детей покусали питомцы контактных зоопарков Москвы за год
Обновлено в 05:35