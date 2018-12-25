Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
Вести.Ru
04:38

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Вести.Ru04:38
с чего всё началось

ВС РФ разрешил использовать «шпионскую» технику для личной безопасности

Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.
Интерфакс02:42

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Российская газета09:45

Верховный суд разрешил пользоваться шпионскими устройствами в личных целях

РИА Новости05:35

Верховный суд России разъяснил, когда покупка шпионской техники не образует преступления

ТАСС04:20

Верховный суд разрешил «шпионскую технику» для личной безопасности

РБК04:28

Верховный суд разрешил использовать шпионские устройства для бытовых нужд

RT на русском06:08

Верховный суд уточнил, когда нельзя наказывать граждан за покупку «шпионской» техники

Znak.com03:08

ВС РФ разрешил использовать «шпионскую» технику для личной безопасности

Интерфакс02:42
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Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
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