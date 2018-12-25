Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

с чего всё началось

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

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