Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границейКоммерсантъ 07:39

Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне. Иск в суд подал бывший инспектор ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ ведомства о выезде сотрудников.

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