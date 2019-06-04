Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границейКоммерсантъ 07:39
Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне. Иск в суд подал бывший инспектор ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ ведомства о выезде сотрудников.
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с чего всё началось
Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости05:30
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