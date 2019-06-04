Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границейКоммерсантъ 07:39

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне. Иск в суд подал бывший инспектор ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ ведомства о выезде сотрудников.
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Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным

Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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