Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границуРоссийская газета 06:59

Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу. Соответствующий иск подал бывший инспектор ДПС Максим Лужных, уволенный, по его версии, за посещение Доминиканской Республики и Болгарии.

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

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