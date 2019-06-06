Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налоговREGNUM 03:53
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Об этом 6 июня пишут «Ведомости», ссылаясь на проект постановления пленума ВС РФ.
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с чего всё началось
Момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем (принятом 28.12.2006): преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок, говорит представитель Верховного суда Павел Одинцов.Ведомостивчера в 17:07
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