Момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем (принятом 28.12.2006): преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок, говорит представитель Верховного суда Павел Одинцов.

с чего всё началось

В проекте сказано, что за неуплату налогов должника будут считать практически преступником и он будет таковым до того момента, пока полностью все не погасит. Как пишет здание, это означает - в России отменят срок давности и будут преследовать россиян, которые задолжали финансовые средства.

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