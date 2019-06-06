Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налоговREGNUM 03:53

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Об этом 6 июня пишут «Ведомости», ссылаясь на проект постановления пленума ВС РФ.
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Верховный суд фактически отменил срок давности

Момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем (принятом 28.12.2006): преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок, говорит представитель Верховного суда Павел Одинцов.
Ведомостивчера в 17:07

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ВС РФ предложил назначать налоговым преступлениям растяжимый срок давности

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Коммерсантъ03:16

За неуплату налогов захотели преследовать бесконечно

Lenta.ru02:52

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Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Реальное времявчера в 17:58

За неуплату налогов в России будут преследовать бесконечно

URA.Ru04:20

Верховный суд фактически отменил срок давности

Ведомостивчера в 17:07
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Происшествия

Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

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Политика

Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг»

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Жену Панкратова-Черного спросили, почему он в реанимации

Обновлено в 05:29
Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата

Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Происшествия

На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Общество

Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»

Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 04:49
Хоккей

Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Политика

Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Лолита Милявская обматерила судью, требующую с нее долги

Популярная российская певица Лолита Милявская, размером пенсии которой возмущаются многие блогеры, уже не первый год ведет тяжбу в суде против ТСЖ дома, в котором в ее собственности имеется квартира, связанную с взысканием с артистки долгов по уплате услуг ЖКХ.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Трое солдат подали на Минобороны в суд за стрельбу по ним из танка

Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Кино

Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма «Рокетмен»

Позиция прокатчика по фильму "Рокетмен" безупречна с юридической точки зрения, они избегают хайпа, действуют в рамках правового поля, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:46
Футбол

Арбелоа предложил подписать сына Месси в «Реал»

Обновлено в 04:39
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Космос

Презентация книги космонавта Сергея Рязанского состоится в Петербурге

Обновлено вчера в 08:04
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